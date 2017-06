Tynaarlo wil grond Prins Bernhardhoeve kopen

ZUIDLAREN - De gemeente Tynaarlo wil desnoods het volledige terrein van de voormalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren in handen krijgen.

Wethouder Nina Hofstra schrijft in een vertrouwelijke brief aan de raad dat de gemeente daarover onderhandelingen voert met eigenaar Leyten. De voorzijde van het gebied is al grotendeels van de gemeente.In het plan verhuizen twee supermarkten naar het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve. Grondeigenaar Leyten wil daar achter zo'n negentig woningen realiseren, zowel hoog- als laagbouw.De onderhandelingen daarover lopen al tijden. "In de vervolggesprekken bleek echter groot verschil van inzicht over het door het college gevraagde kwaliteitsniveau op de voorzijde van het Prins Bernhardhoeve terrein", schrijft de wethouder. Leyten heeft de gemeente inmiddels een aanbod gedaan om het volledige terrein over te nemen.Dinsdagavond worden de plannen voor het terrein van de Prins Bernhardhoeve nader toegelicht. De supermarkteigenaren zijn volgens de gemeente akkoord met de voorlopige schets.Plannen voor het terrein van de Prins Bernhardhoeve zijn al jaren in de maak. Twee jaar geleden werd het laatste plan stopgezet door Leyten, omdat de gemeente hem te veel beperkingen op zou leggen.