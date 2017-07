Auto brandt uit in Hoogeveen

De brand was aan de Asterstraat (foto: Persbureau Meter) De brandweer gebruikte een blusdeken (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Aan de Asterstraat in Hoogeveen is vannacht een auto uitgebrand.

De brand brak rond 2.30 uur uit. De brandweer bluste de brand met een zogeheten blusdeken. Hierdoor blijven er meer sporen over voor het politieonderzoek.



Hoe de autobrand precies is ontstaan, is nog onduidelijk.