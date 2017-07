Politie lost waarschuwingsschot bij achtervolging inbrekers

Twee mannen zijn vannacht aangehouden (foto: archief RTV Drenthe)

PEIZE/ASSEN - Een 38-jarige man uit Assen en een 40-jarige man uit Groningen zijn vannacht aangehouden voor een woninginbraak met geweld in Peize.

De politie kreeg rond 4.00 uur vannacht een melding dat er werd ingebroken in een huis aan de Stelmaker in Peize. Volgens de politie werden de inbrekers overlopen door de bewoners, en zijn ze na 'duw- en trekwerk' het huis uit gevlucht.



Op de vlucht

Agenten zochten in Peize naar de inbrekers en zagen een auto met hoge snelheid richting de A28 rijden. De verdachten reden uiteindelijk naar Assen toe. Daar verloren ze op de Walakker de macht over het stuur en kwam de auto tot stilstand.



De twee gingen daarna op de vlucht. De politie loste een waarschuwingsschot. Later werd het tweetal aangehouden. De mannen zitten nog vast.