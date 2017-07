Drogisterij Etos in Hoogeveen overvallen

HOOGEVEEN - Aan de Hoofdstraat in Hoogeveen is vanochtend drogisterij Etos overvallen.

"Wij kregen om 9.40 uur een melding binnen", laat de politie weten. "De dader zou een man met een Turks of Marokkaans uiterlijk zijn. Hij is ongeveer 1.75 meter groot en droeg een grijze bodywarmer, maar dat kan ook een grijze trui met capuchon zijn."De overvaller dreigde met een steekwapen. Of de man ook iets heeft buitgemaakt, is nog niet duidelijk. "We doen onderzoek."