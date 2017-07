Bakker Stuurwold uit Assen bakt zijn laatste brood

Bakker Stuurwold kneedt z'n laatste deeg (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Het laatste brood ging vanmorgen de oven in bij Bakkerij Stuurwold aan de Brink in Assen. Bakker Johannes Stuurwold vond geen opvolger en dus is het pand verkocht.

Ook de vroegere vishandel Joling is gekocht door dezelfde projectontwikkelaar. Een groot deel van de panden wordt gesloopt om appartementen te bouwen. De voorgevels blijven wel staan.



Geen opvolger

"En of hier horeca komt of iets anders, dat weet ik niet", zegt bakker Stuurwold. Johannes (60) is de derde generatie bakker in het familiebedrijf. Zijn zoon (ook een Johannes) besloot om geen bakker te worden. Hij wordt boer. "Toch in dezelfde branche, he", zegt zijn vader trots. "Hij gaat ook bezig met graan."



Toch blijft het afscheid moeilijk, vertelt de bakker, terwijl hij zijn laatste deeg aan het kneden is. Op zo'n laatste dag komen veel herinneringen boven. "Vroeger stonden hier allemaal bakfietsen in de straat. Er waren meer dan veertig bakkers in Assen! Dat kun je je nu niet meer voorstellen. En als er dan een nieuwe inwoner kwam, was het zaak om zo snel mogelijk een taart te brengen. Want dat had je er misschien weer een vaste klant bij. Ja, zo ging dat toen."



Bakkersbroek

Johannes was op zijn veertiende wel klaar met de mavo. "Ik was blijven zitten en werd zo flauw van school. Dus toen zei ik tegen m'n pa: ik ga van school af." Z'n vader twijfelde niet. "Die zei, pak je bakkersbroek maar. Morgenochtend sta je om vier uur in de bakkerij." En zo geschiedde.



"Ik zal nog wel vroeg wakker worden de komende maanden", zegt Johannes met een glimlach. Hij spuit voor de laatste keer room in de roombroodjes. "Dan draai ik me gewoon weer om hoor. Als ik dan om zeven uur opsta, heb ik al uitgeslapen." En, zegt hij erbij: "Ik ga niet achter de geraniums zitten. Geen zorgen. Er komt wel weer iets nieuws op mijn pad."



Om 17.00 uur vanmiddag sluit de bakkerij. Komende maand zal Stuurwold nog wel wat inventaris verkopen.

Door: Marjolein Knol Correctie melden