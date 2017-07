Botsing tussen bus en auto: een persoon naar ziekenhuis gebracht

Het ongeluk gebeurde op de weg Peelo (foto: Van Oost Media) Een bus botste achterop een auto (foto: Van Oost Media) Hoe het ongeluk gebeurde, is nog niet bekend (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Op de weg Peelo in Assen is vanmiddag een bus achterop een auto gebotst.

Een inzittende van de auto is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Twee anderen werden door ambulancepersoneel nagekeken. "Voor zover bekend is niemand uit de bus gewond geraakt", laat een politiewoordvoerder weten.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.