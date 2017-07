Eerste helft van 2017 was zonnig en warm

ASSEN - Drenthe kan terugkijken op een zonnig en relatief warm eerste half jaar. "Het is de eerste helft van 2017 met ongeveer 920 zonuren veel zonniger dan normaal", vertelt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.

Normaal is gesproken is er volgens hem zo'n 820 tot 850 uur zonneschijn.De gemiddelde temperatuur over de laatste zes maanden was zo'n 8,5 graden. "Dat heeft alles te maken met drie te warme maanden, zoals maart", aldus Van der Zwaag. "Maart is bijna 2,5 graden warmer uitgevallen dan normaal. Mei en juni waren bijna 2 graden warmer dan gemiddeld."Na een wat langere periode van droogte , valt er de laatste dagen weer wat meer regen. Maar volgens Van der Zwaag is de hoeveelheid neerslag in 2017 als normaal te bestempelen. "Er is in totaal 340 millimeter regen en gesmolten sneeuw gevallen. Gemiddeld genomen valt er zo'n 360 millimeter."