ACV in landelijke beker thuis tegen Hercules

ACV gekoppeld aan Hercules in beker (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Het Asser ACV is in de strijd om de landelijke KNVB-beker in de eerste voorronde gekoppeld aan het Utrechtse Hercules. De kersverse zaterdag derde divisionist speelt het duel tegen de zondag derde divisionist thuis.

Hercules werd het afgelopen seizoen vierde in de eindstand van de Derde Divisie. De wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 19 augustus.



Tweede voorronde

Als ACV de eerste kwalificatiewedstrijd weet te winnen dan speelt de ploeg van trainer Fred de Boer op woensdag 23 augustus in de tweede voorronde tegen de winnaar van het duel Dongen - DOVO.



Dongen komt uit in de zondag Derde Divisie (werd afgelopen seizoen derde), terwijl DOVO komend seizoen ACV ook al treft in de competitie in de Derde Divisie zaterdag.

Door: Niels Dijkhuizen