Herbert Dijkstra begint aan 24e Tour de France: 'Deel van mijn leven geworden'

WIELRENNEN - In Duitsland is vanmiddag de 104e Tour de France begonnen. Deze zomer doen geen Drentse wielrenners mee, maar er zijn wel Drenten actief in de Tour. Een van hen is NOS-commentator Herbert Dijkstra uit Vries.

Dijkstra begint vandaag in Düsseldorf aan zijn 24e Ronde van Frankrijk. "Ongeveer de helft van mijn leven heb ik 's zomers in de Tour gezeten. Het is een deel van mijn leven geworden. Het is ook heel mooi, maar ook buitengewoon hectisch. Na drie weken snak je naar rust en naar familie."De commentator werd vanochtend met kriebels in zijn buik wakker. "Het is de eerste dag, je gaat weer voor drie weken op reis. Het is een soort schoolreisgevoel. Het is een groot evenement en het wordt steeds groter. Overmorgen zijn de renners in Frankrijk, want morgen gaan we naar Luik. Hoewel, ik ben een vooruitgeschoven post. De commentatoren reizen direct na de etappe al naar de finishplaats van morgen. Wij reizen altijd door, dus elke avond zal het een latertje worden", zegt Dijkstra.Ondanks de historische eindzege van Tom Dumoulin in de Giro d'Italia eind mei, is de Tour vaak populairder in ons land. "Dat heeft te maken met de uitstraling die de Tour heeft. Het gaat over drie weken en de meest prestigieuze ronde is de Tour. Maar dat wil niet zeggen dat de Giro en Vuelta minder leuk zijn.""Iedereen wil per se een Touretappe winnen", vervolgt Dijkstra. "Dus de belangen voor de ploegen zijn zo groot. Als je een Touretappe hebt gewonnen, heb je een van de mooiste wedstrijden gewonnen die je als wielrenner kunt winnen. Het werken in de Giro en Vuelta is eigenlijk wel wat leuker, omdat het ontspannender is."Bert-Jan Lindeman uit Assen rijdt dit jaar niet mee in de Tour. "Hij stond eigenlijk in de voorselectie, maar hij heeft aangegeven niet te willen rijden. Ik kan mij daar iets bij voorstellen. Als je puur vanuit sportief oogpunt kijkt, dan kan ik mij voorstellen dat er andere wedstrijden leuker zijn om te rijden. Je hebt geen seconde rust hier. Er is zoveel belangstelling en hectiek in de Tour. Overal is beveiliging, meer dan ooit, gezien de tijdsgeest. En dat elke dag weer. Als je dan vraagt: is dat altijd maar leuk? Nee, dat is natuurlijk niet zo."Dijkstra verwacht dat Chris Froome 'gewoon' voor de vierde keer de Tour wint. "Je hebt de grote drie en van die drie wil ik toch weer Froome noemen, daar zet ik mijn geld op. Hij oogt scherp. De oude rot Alberto Contador is het ook nog niet verleerd en Nairo Quintana heeft de Giro in de benen. Is hij voldoende uitgerust? De Nederlanders tot slot, die hebben een vrijbuitersrol, zoals Robert Gesink. In het klassement zal hij vermoedelijk wegzakken, maar hij kan gewoon een bergetappe winnen."