Belangenbehartiger Stichting Veilig ETP Wijster stopt per direct

De Stichting Veilig ETP Midden-Drenthe was niet te spreken over de proef met de biofilter van Noblesse (foto: Hendrik Hijlkema/Noblesse Proteins BV)

DRIJBER/WIJSTER - De Stichting Veilig ETP Midden-Drenthe houdt per direct op te bestaan. De stichting behartigde de belangen van inwoners van Drijber en Wijster.

De stichting, die opkwam voor omwonenden van het Energie Transitie Park in Wijster, voelt zich niet serieus genomen door de politiek. "Wij hebben dit besluit genomen vanwege het keer op keer beschamen van het vertrouwen van de omwonenden van het ETP door onder meer opeenvolgende burgemeesters, gemeente Midden-Drenthe en provincie Drenthe", laat de stichting schriftelijk weten.Stichting Veilig ETP Midden-Drenthe verzette zich onder meer tegen de stankoverlast van slachtafvalverwerker Noblesse. Omwonenden uit Drijber en Wijster ondervinden sinds de start van de fabriek in 2012 stankoverlast. Noblesse zet slachtafval van kippen om in meel voor de diervoerderindustrie. "Op dit moment stinkt Noblesse weer als vanouds. Klaar zijn wij met het gemak waarmee de gemeenteraad belangen van omwonenden aan de kant schuiven voor andere belangen", aldus de stichting.In april liet de directeur Gradus Meijering van Noblesse weten dat Drijber en Wijster geen geurhinder meer ondervinden van zijn bedrijf. De gemeente Midden-Drenthe liet toen weten dat de klachten aanzienlijk verminderd zijn.