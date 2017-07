Soppe twaalfde in eerste Red Bull Rookies-race op Sachsenring

Walid Soppe (foto racesport.nl)

MOTORSPORT - Walid Soppe mocht vanmiddag na de eerste race op de Sachsenring in Duitsland vier punten toevoegen aan zijn totaal in de Red Bull Rookies Cup. De Coevordenaar finishte op een kletsnat circuit als twaalfde.

De winst in Duitsland ging naar Denis Öncü uit Turkije, het broertje van Can Öncü die vorige week oppermachtig was in Assen en beide races wist te winnen.



De eerste race op het circuit van de Sachsenring werd vanwege de hevige regenval uitgesteld en uiteindelijk ingekort van zeventien naar elf ronden.



Soppe had zich als zevende gekwalificeerd, maar kwam in de eerste drie ronden niet echt in zijn ritme. Daarna herstelde de Drent zich, maar zich mengen in de strijd om een top tien klassering zat er niet in.



Klassement

In de tussenstand om het kampioenschap in de Red Bull Rookies Cup heeft Can Öncü 82 punten. De Spanjaar Aleix Viu volgt met 73 punten en Soppe heeft na vijf races veertien punten behaald.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden