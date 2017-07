Kinderen uit Beilen halen geld op voor dierenweide na vergiftiging geiten

BEILEN - Een verrassing voor de bestuursleden van stichting Dierenweide Stroomdal in Beilen vanochtend. Twee kinderen uit het dorp hebben koekjes gebakken, verkocht en geld ingezameld. Het resultaat: een cheque van tweehonderd euro.

Vorige week werden er drie geiten van de dierenweide vergiftigd, nadat een bezoeker brood gaf. Gevolg was dat de geiten te veel brood eten, terwijl een plakje brood per dag voor een geit het maximum is. Een geit overleefde het niet en twee anderen moesten van de dierenarts aan het infuus en medicijnen."Omdat de dierenweide heel veel geld kwijt is aan de dierenarts, hebben wij koekjes gemaakt", zeggen Rowan Derks en Milan Poelearends. "We hebben vier dagen koekjes verkocht.""We zijn blij verrast", zegt Youri Beugels van de dierenweide. "We kunnen het geld goed gebruiken. Het incident heeft ons geraakt." Het is niet bekend wie de geiten het brood heeft gegeven.Naast de cheque, heeft Stroomdal ook een anonieme gift van 200 euro gekregen. "En de dierenartspraktijk heeft laten weten maar één van de vier dagen dat zij moesten komen, in rekening te brengen", zegt Beugels. "Daar zijn wij erg blij mee." Hoe hoog de dierenartskosten zijn is nog niet bekend, want de stichting heeft nog geen factuur ontvangen.De stichting kan het geld goed gebruiken, want jaarlijks is er 700 euro voor dierenarts kosten begroot. "En daar zitten we na dit incident wel overheen."