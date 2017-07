Manon Veenstra naast podium NK tijdrit BMX

Manon Veenstra (foto: René Posthuma/RTV Drenthe) NK BMX in Assen (foto: René Posthuma/RTV Drenthe)

BMX - Manon Veenstra is er niet in geslaagd om een medaille te winnen tijdens de tijdrit op het NK BMX. In Assen maakte Veenstra te veel foutjes om in de buurt van het podium te komen. De race werd gewonnen door Laura Smulders.

De uit Kerkenveld afkomstige Veenstra, baalde na afloop van haar tijdrit. "Ik maakte te veel foutjes en dat kost tijd. Dat kan zo een paar plaatsen schelen", aldus Veenstra. "Ik tikte wat bulten op de technische stukken aan en daar moet ik het normaal van hebben."



Morgen komt Veenstra weer in actie tijdens de race. Voor dit onderdeel is Veenstra door bondscoach Bas de Bever geselecteerd voor het WK in het Amerikaanse Rock Hill. "Tot nu toe gaat het heel goed en ik hoop morgen het NK goed af te sluiten."

Door: René Posthuma