Blijdschap in Roden: De vernieuwde Albertsbaan is (eindelijk) geopend

RODEN - Roden moest 27 jaar wachten, maar vandaag is het zo ver. De Albertsbaan is officieel geopend.

De parkeerplaats is voor 1,6 miljoen euro veranderd in een plein met veel groen, een muziekkoepel en een speelruimte voor kinderen. En mensen kunnen er ook nog steeds hun auto parkeren. Wethouder Reint-Jan Auwema en gedeputeerde Henk Brink openden het plein tijdens het nieuwe festival Roden Proeft."Na jaren van plannen maken en voorbereiden kunnen we nu eindelijk zeggen dat de Albertsbaan is vernieuwd. Het is een aantrekkelijk plein geworden waar jong en oud zich kunnen vermaken", zegt wethouder Reint-Jan Auwema over het plein.Maar dat was bepaald geen sinecure . Auwema: "Ja, er is wel eens een vloek gevallen en we zijn wel eens boos op elkaar geweest. Maar uiteindelijk zijn we altijd bij elkaar gekomen.""De Albertsbaan was steeds het ontbrekende deel", zegt oud-burgemeester Hans van der Laan die op zijn verjaardag ook bij de opening kwam kijken. "Als je een uur de tijd hebt, kan ik misschien uitleggen waarom het in al die jaren niet gelukt is. Maar, laat ik het samenvatten: dit was een heel erg omstreden gebied."Van der Laan: "Allerlei claims, allerlei plannen en allerlei mensen die er iets van vonden. En het lukte maar niet om iedereen op één lijn te krijgen. Het voelt goed dat het nu wel gelukt is. En ik moet het college en wethouder Auwema daarmee feliciteren."De oud-burgemeester is blij dat de herinrichting er (eindelijk) door gekomen is, maar had zelf op een ander eindresultaat gehoopt. "Er zijn natuurlijk meerdere plannen rond gegaan. Zelf was ik van het type van iets minder parkeerplaatsen en iets meer verblijfsgebied. Dat mis ik hier. Maar goed, dit is een compromis van alle plannen en het is geweldig opgeknapt. Dus ik moet daar niet te somber over zijn."Veel inwoners van Roden reageerden enthousiast op de opening. "Ik mis de parkeerplaatsen helemaal niet", zegt een van hen. En een ander: "Ik hoop dat we hier nu meer activiteiten krijgen, nu er een mooie muziekkoepel staat."De herinrichting van de Albertsbaan maakt deel uit van een groter plan om het centrum van Roden een opknapbeurt te geven.