Emmen dit weekend in het teken van para-cycling: 'Deze sport verdient zoveel meer'

EMMEN - Geen voetbal rondom de JENS-vesting in Emmen dit weekend, maar para-cycling. Daar wordt namelijk de derde en de laatste World Cup verreden.

Ruim driehonderd para-atleten uit 31 landen strijden om de prijzen in vijf verschillende categorieën.Voor handbikester Jennette Jansen uit Westerhaar, die bij de club in Emmen fietst, een thuiswedstrijd. "De spanning is toch wat minder, omdat je hier zo vaak komt. Je gaat even naar de kantine en zo", zegt de 49-jarige atlete."Er zijn drie World Cups per jaar. Dat daarvan één in Emmen is, is wel gaaf", zegt Eric Kersten van de organisatie. Wel vindt hij het jammer dat er weinig publiek langs de weg staat. "Dat heeft ongetwijfeld met het weer te maken, maar we zitten ook op het bedrijventerrein. Deze sport verdient zoveel meer."Volgend jaar is Emmen weer de plaats waar een van de wereldbekerwedstrijden wordt gehouden. "We hopen dan meer richting het centrum te kunnen", aldus Kersten. Volgens Jansen komen er dan meer mensen op af. "Mensen die in het centrum zijn, blijven dan even kijken. En dat wil je, want daar doe je het voor. Je wil je sport uitdragen."In 2019 is er ook een belangrijke wedstrijd in Emmen, hét hoogtepunt. De para-atleten rijden dan in onze provincie de wereldkampioenschappen en moeten zich dan ook plaatsen voor de Paralympische Spelen van Tokio, in 2020. Jansen hoopt dan voor de negende keer mee te doen. "Daar gaan we voor!"