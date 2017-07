Vier gewonden bij burenruzie in Zuidwolde

De politie heeft na het incident sporenonderzoek gedaan in de straat (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Vier mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een burenruzie aan de Haverstraat in Zuidwolde. Mogelijk is bij de ruzie een steekwapen gebruikt.

Onder de gewonden is ook de verdachte. Hij is aan zijn verwondingen geholpen en daarna meegenomen naar het politiebureau. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog niet bekend waardoor de ruzie ontstond en hoe erg de verwondingen zijn van de slachtoffers. De politie heeft na het incident sporenonderzoek gedaan in de straat.

Door: Marjolein Knol