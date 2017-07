Vier gewonden bij burenruzie in Zuidwolde, verdachte (46) opgepakt

De politie heeft na het incident sporenonderzoek gedaan in de straat (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Vier mensen zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een steekpartij aan de Haverstraat in Zuidwolde.

De politie heeft een 46-jarige man opgepakt als verdachte, hij is zelf ook een van de gewonden. De andere gewonden zijn mannen van 15, 43 en 46 jaar. Alle betrokkenen wonen in Zuidwolde.



Burenruzie

Kort na half twee kreeg de politie een telefoontje over een burenruzie waarbij gestoken zou zijn. Toen agenten aankwamen, zagen ze twee gewonde mannen op straat. Ze hadden verwondingen aan hun gezicht en armen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.



De verdachte is korte tijd later in een huis aan de Gerststraat aangehouden. Ondertussen meldde zich nog een gewonde bij de politie. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis.



Onderzoek

De politie heeft afgelopen nacht onderzoek gedaan in de straat waar de steekpartij was. Vandaag gaat het onderzoek verder. De politie hoopt dat getuigen zich melden. Over de aanleiding voor de ruzie is nog niets bekend.

Door: Marjolein Knol