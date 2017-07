Honderden treinreizigers stranden door wisselstoring bij Hoogeveen

HOOGEVEEN - Een wisselstoring tussen Meppel en Hoogeveen leidde gisteravond tot oponthoud voor treinreizigers.

Het treinverkeer lag zo'n anderhalf uur plat. De stations in Meppel en Hoogeveen stroomden vol met honderden gestrande reizigers.De NS zette bussen in, maar het duurde een poos voordat deze er waren. Het bedrijf liet op Twitter weten dat het lastig was om bussen te regelen vanwege het tijdstip. Reizigers konden er ook voor kiezen om te reizen via Leeuwarden.