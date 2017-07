Zanger Bouke treedt op bij Elvis-herdenking in Memphis

EMMEN - Zanger Bouke Scholten uit Emmen treedt volgende maand op in het Amerikaanse Memphis tijdens een speciale Elvis-herdenkingsweek.

Hij geeft een show van anderhalf uur in het theater dat vlak bij Elvis' landgoed Graceland ligt. In de week van het optreden is het precies veertig jaar geleden dat 'The King' stierf.Het is niet de eerste keer dat Bouke optreedt in Memphis, in 2012 deed hij dat ook al . Op zijn website laat de Emmer zanger weten: "Het is een grote eer om deze show te mogen brengen tijdens Elvis Week 2017."De zanger heeft inmiddels al heel wat felicitaties gekregen vanwege zijn aanstaande optreden in Memphis. Onder meer fans uit Australië hebben al laten weten verheugd te zijn dat Bouke optreedt in Memphis en beloofden hem om erbij zijn, zo is op Boukes website te lezen.In 2009 won Bouke de RTL4-show. Vijf jaar later won hij de talentenjachtvan SBS6. De stem van de Emmer zanger wordt vaak vergeleken met die van Elvis Presley."Dat is natuurlijk een fantastisch compliment. Maar ze moeten mij geen imitator noemen, dat is namelijk het slechtste wat je kunt horen", zei Bouke in een eerder interview met RTV Drenthe. "Iedereen is uniek in wat hij doet, en wat Elvis toen gedaan heeft is op die manier nooit meer zo te doen."