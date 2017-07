Week lang aandacht voor acceptatie lhbt'ers in Drenthe

Bloeiende paarse heide in hartje Drenthe, deze kleur staat ook deels centraal in de film en het thema (foto: Peter-Jack Hiddema/Hiddema Fotografie)

ASSEN - Drenthe staat in de week van 7 tot 14 oktober stil bij de sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbt) tijdens de eerste culturele Regenboogweek.

Deze themaweek is een initiatief van GroenLinks-Statenlid Henk Nijmeijer en wordt gefinancierd door de provincie.



Thema’s die in deze week onder meer aan bod komen zijn weerbaarheid en diversiteit. “De provincie is wel regenboogprovincie en veel Drentse gemeentes regenbooggemeentes, maar het is belangrijk om dat concreet te maken,” zegt Nijmeijer.



Coming-Outdag

Filmmaker Reinout Hellenthal uit Assen werkt nu in opdracht van de provincie aan een korte film over dit thema, die in première gaat op woensdag 11 oktober tijdens Coming-Outdag. Ook is de film te zien tijdens een discussieavond in theater De Nieuwe Kolk in Assen en wordt de film uitgezonden door RTV Drenthe. De film gaat over de worsteling van een transgender met diens identiteit en speelt zich af in Drenthe. De opnames duren vier dagen en vinden plaats in de tweede week van augustus.



Bespreekbaar maken

“Dit is de eerste film over transgenders in Drenthe. Je zou misschien denken dat dit meer een thema is dat in de Randstad speelt, maar in Drenthe zijn ook transgenders. Er wordt alleen weinig over gesproken. Met deze film wil ik een bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van dat thema. Dat we lhbt'ers niet alleen tolereren, maar accepteren,” ligt filmmaker Hellenthal toe.

Door: Petra Wijnsema Correctie melden