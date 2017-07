Patrick van der Duin pakt triple in Wielermeerdaagse

Patrick van der Duin op het podium (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Niet alleen de gele trui van het eindklassement, maar ook de rode puntentrui en de witte jongerentrui.

Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden heeft in De Wilp de drie eindklassementen van de Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier gewonnen. Het was voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis van de Wielermeerdaagse dat één renner alle klassementen wist te winnen.



De overwinning in de vijfde en laatste etappe in De Wilp ging naar Paul de Haan uit Meedhuizen. Hij hield Jasper Bovenhuis uit Staphorst en Henk Bos uit Drachten achter zich.



De negende plaats van Van der Duin was genoeg om het geel om de schouders te houden. Bas Tietema uit Zwolle werd tweede in het eindklassement. Sprinter Jeff Vermeulen uit Exloo eindigde op de derde plaats. Vorig jaar won hij nog het eindklassement van de Wielermeerdaagse.

Door: Karin Mulder Correctie melden