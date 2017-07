Inbreker uit Assen slaat zijn slag in Friesland

De Assenaar zit vast en wordt verhoord (foto: ANP/Roos Koole)

ASSEN - Een man van 23 uit Assen is in Drachten opgepakt voor een woninginbraak in de Friese plaats.

Toen agenten onderweg waren naar het huis waar was ingebroken, kwamen ze de verdachte tegen. Hij had een tablet en twee laptops bij zich. De man is aangehouden. Hij zit vast en wordt vandaag verhoord.