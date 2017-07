Neerslagtekort bijna voorbij: 'Alles wat valt, is nog welkom'

ASSEN - De droogte in onze provincie is zo goed als voorbij.

"Er is weer genoeg vocht aanwezig voor de natuur en de landbouw", zegt RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag.Toch is het neerslagtekort nog niet helemaal opgelost. "Het tekort ligt nog wel boven de 50 millimeter. Dus alles wat valt, is nog welkom. Maar grote hoeveelheden verwacht ik de komende dagen niet. Volgend weekend komen er wel weer regengebieden met noemenswaardige hoeveelheden neerslag deze kant op", aldus de weerman.De aanhoudende droogte van de afgelopen tijd leidde tot een verhoogd risico op natuurbranden in onze provincie. Ook namen waterschappen maatregelen vanwege de droogte. In de landbouw kwam het niet echt tot grote problemen