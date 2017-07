Soppe opnieuw in de punten: achtste in Duitsland

MOTORSPORT - Walid Soppe is in de tweede race van de Red Bull Rookies Cup op de Sachsenring als achtste geëindigd.

Soppe twaalfde in eerste race in Duitsland

De zege ging naar de Turk Can Öncü, de dertienjarige coureur die ook aan kop gaat in de strijd om de titel. Aleix Viu eindigde als tweede en de Japanner Kazuki Masaki werd derde.Soppe boekte met de achtste plaats acht punten, waardoor hij nu op 22 punten staat in de tussenstand. Daarmee staat hij vijftiende in het klassement. Klassementsleider Öncü heeft er 107, Viu 93 en Masaki 85.De Coevordenaar had zich gekwalificeerd als zesde en vocht eigenlijk de gehele wedstrijd om die zesde plaats. Bij het ingaan van de laatste ronde had de Drent die plek ook te pakken, maar in de slotfase werd Soppe nog ingehaald door Matthias Meggle en Adrian Carrasco.