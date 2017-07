Beste levende standbeeld van Drenthe gezocht bij Stiefkiekn Westerbork

WESTERBORK - Tientallen levende standbeelden maken in het centrum van Westerbork uit wie het beste standbeeld van Drenthe is. Tijdens Stiefkiekn worden de standbeelden beoordeeld door een jury voor het open Drents kampioenschap living statues.

Hillie Werkman zit in de organisatie van het Stiefkiekn, maar helpt de deelnemers ook bij de voorbereidingen. Voordat de deelnemers op hun sokkel plaats kunnen nemen, moeten ze eerst in hun karakter komen. "Het schminken op zich is natuurlijk niet heel veel werk, als je maar zorgt dat genoeg van het lichaam bedekt is met kleding. Als je bijvoorbeeld niks op je hoofd hebt moet je je haar ook meeschminken."Een levend standbeeld moet meer kunnen dan alleen heel goed stilstaan. De jury geeft ook punten voor het toneelstuk dat een beeld opvoert als een muntje in het bakje wordt gegooid. Volgens Werkman zit daar dan ook veel voorbereiding in. "Je moet er wel even over nadenken. Vaak bedenk je een act. Wat wil ik zijn, en wat voor beeld wil ik lijken? Wil ik een bronzen beeld zijn of een tinnen beeld? Misschien wel een playmobil-poppetje. En dan probeer je dat na te maken."Werkman zit vandaag in de organisatie, maar staat ook regelmatig zelf op de sokkel. "Ik vind altijd het meest typerende dat mensen denken dat je doof bent. Dat ze over je praten alsof je er niet bij bent. Zo die is mooi, die heeft mooi haar, of nou deze vind ik niet zo mooi hoor. Ja, dat heb je."