Spectaculaire finaledag NK BMX in Assen

Finaledag NK BMX groot succes (foto: René Posthuma/RTV Drenthe)

BMX - Bomvolle tribunes, spectaculaire wedstrijden en Nederlandse titels. Het publiek genoot van het NK BMX in Assen. Manon Veenstra uit Kerkenveld greep, door een slechte start, net naast het podium tijdens de finale van de vrouwen.

Het organiserende Unitas keek met een tevreden gevoel terug op het NK. Wel werd er veel op buienradar gekeken, maar tijdens de wedstrijden op zaterdag en zondag was het grotendeels droog. In maar liefst 26 categorieën werd gestreden om de nationale titel.



Trots

"We hebben bikkelhard moeten werken om de organisatie rond te krijgen, maar zijn trots dat we na 15 jaar het NK weer naar Assen hebben kunnen halen", aldus Joyce van de Waarsenburg namens Unitas. "We hebben op een nieuwe locatie een prachtig evenement georganiseerd waar we trots op mogen zijn."



Balen

Veenstra werd in de finale van de vrouwen vijfde. Door een slechte start werd ze kansloos voor het podium. De 18-jarige Veenstra baalde na afloop, ook al omdat ze een buitenbaan had gekozen, terwijl ze ook binnen had kunnen starten. "Een stomme keuze", oordeelde Veenstra na afloop. De finale werd gewonnen door Laura Smulders, voor Judy Baauw en Ruby Huisman.



Bij de mannen ging de titel naar Niek Kimmann, die de hele dag oppermachtig was en ruim voor Dave van der Burg finishte.

Door: René Posthuma Correctie melden