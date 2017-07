Gianni Vermeersch wint zesde editie Slag om Norg

WIELRENNEN - Gianni Vermeersch (24) uit het Belgische Roeselare heeft de zesde editie van de Slag om Norg gewonnen. Na een koers over ruim 190 kilometer, waarvan 30 kilometer onverhard, kwam de renner van Beobank-Corendon als eerste over de streep in Norg.

Al meteen vanaf de start in Roden ontstond er een kopgroep van drie renners. Oud-Emmenaar Gert-Jan Bosman (winnaar in 2013), Justin Timmermans uit Hardenberg en de Duitser Joshua Huppertz kregen meteen ruim baan van het peloton. De maximale voorsprong van de drie vluchters liep op tot zes minuten en veertig seconden.De Duitse veldrijder Philip Walsleben deed na dik vijftig kilometer koers nog een vergeefse poging om het gat met het trio te dichten, maar moest zich uiteindelijk weer terug laten zakken in het peloton. Na 75 kilometer deed de Belg Jonathan Breyne ook een dappere poging die in schoonheid strandde. En zo kon het trio met een voorsprong van vijf minuten en 25 seconden beginnen aan de plaatselijke gravelomlopen; vijf rondes van zestien kilometer.In de laatste tien kilometer werd het trio bijgehaald door een groep van zes achtervolgers. De groep van negen werd in de straten van Norg uitgedund tot een groep van drie nieuwe koplopers: Vermeersch, Jesper Asselman (Team Roompot) en Dennis Bakker (Delta Cycling). Vermeersch was in de sprint veruit de beste, gevolgd door Asselman en Bakker.De Slag om Norg heeft de 1.1 UCI status gekregen en staat daarmee op gelijke hoogte met de Ronde van Drenthe. Maar met 99 renners aan de start verdeeld over veertien verschillende ploegen was het startveld deze editie wat mager.