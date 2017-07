Kunstwerk in Vries is 'een ode aan alle kinderen'

VRIES - Tijdens een restauratie in 1947 werden er bij de Bonifatiuskerk in Vries 153 kinderlijkjes gevonden. De kinderen zijn waarschijnlijk duizenden jaren geleden begraven bij de kerk. Het is niet bekend wat er destijds met de kinderen gebeurd is.

De gemeente Tynaarlo eert de kinderen nu met een kunstwerk.



Hongersnood

Het kunstwerk is een ode aan de 153 kinderen. Volgens kerkrentmeester Loek Broerse komen we nooit te weten waarom de kinderen gestorven zijn. "Het meest aannemelijke scenario is dat de kinderen zijn geofferd vanwege de hongersnood. Maar of dat echt gebeurt is, betwijfel ik."



Kleurrijk

Kunstenares Joke Gerds werkten samen met kinderen en senioren zes weken lang aan het kunstwerk. "We hebben bewust gekozen voor een kleurrijk kunstwerk, omdat het ook een ode is aan de kinderen van nu", aldus Gerds.



Het kunstwerk is onderdeel van het culturele jaar van de gemeente Tynaarlo.