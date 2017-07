Sander Naber wint Derby van Drenthe in Grolloo

Sander Naber wint met Ferenzo VDL de Derby van Drenthe (foto: Van Oost media) Sander Naber (foto: Van Oost media) Naber wint 1.000 euro (foto: Van Oost media)

PAARDENSPORT - Sander Naber uit Holsloot won vanmiddag de derde editie van Hippisch Holtrijk in Grolloo. De ruiter won met zijn paard Ferenzo VDL de Derby van Drenthe.

De 28-jarige Naber won in de barrage van ruiter Thomas Gangl. De derde plaats was voor Marlies Pepping uit Zweeloo. Wethouder Co Lambert van Aa en Hunze reikte 1.000 euro uit aan de winnaar. Eerder dit weekend won Naber ook de kleine Derby van Drenthe.



De organisatie kijkt tevreden terug op de derde editie. Het evenement werd druk bezocht.