Soppe naar tweede plek in Europees Kampioenschap Moto3

Walid Soppe (foto: racesport.nl)

MOTORSPORT - Walid Soppe heeft het raceweekend in Duitsland afgesloten met een keurige tweede plaats in de zesde race in de strijd om het ADAC NEC Moto3-kampioenschap, het Noord-Europees Kampioenschap.

De winst op de Sachsenring ging naar Tim Georgi, die het klassement ook aanvoert met inmiddels 125 punten. Soppe volgt op 97 punten. Door zijn prestatie van vandaag passeerde de Drent Kevin Orgis in het klassement.



Kwalificatieronde

Soppe kreeg gisteren maar één ronde de tijd om zich te kwalificeren, omdat hij anders teveel voordeel zou hebben ten opzichte van zijn concurrenten. De Coevordenaar reed namelijk dit weekend ook twee wedstrijden in de Red Bull Rookies Cup (waarin hij twaalfde en achtste werd). In die ene ronde klokte Soppe de zesde tijd.



Tim Georgi

Bij de start pakte Soppe in de eerste bocht al de koppositie, die hij lang wist vast te houden. Maar vanuit het achterveld kwam Georgi sterk naar voren. De Duitster, teamgenoot van Soppe, reed dit weekend met een wildcard in de Moto3 en kreeg daarom geen mogelijkheid voor een kwalificatietraining. Desalniettemin bleek Georgi ook voor Soppe een maatje te groot en met meer dan tien seconden voorsprong won hij de race.



Brno

De volgende race in het Noord-Europees Kampioenschap is op 6 augustus op het circuit van Brno, waar Soppe ook in actie zal komen in de Red Bull Rookies Cup.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden