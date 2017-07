FC Emmen krijgt 'nieuwe Radomski' op proef

Dick Lukkien observeert tijdens zijn eerste training bij FC Emmen, exact een jaar geleden

VOETBAL - FC Emmen start aanstaande woensdag met zestien contractspelers aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat aantal wordt aangevuld met enkele proefspelers en een oude bekende, die niet meer in aanmerking komt voor een contract.

Één van die proefspelers is Mateusz Szela, een bijna achttienjarige Poolse middenvelder. "Het is een echte nummer 6, een verdedigende middenvelder. Zo'n speler zoeken we", aldus FC Emmen technisch manager Jan Korte.



'Nieuwe Arek Rodomski'

Korte vervolgt: "Eerlijk gezegd zoek ik al heel lang naar een nieuwe Arek Radomski, die ooit als zestienjarige speler neerstreek in Veendam. Ik heb altijd goed contact gehouden met Arek en datzelfde geldt voor onze trainer. Hij tipte ons Mateusz en die geven we de komende twee weken de kans om zich te laten zien."



Szela is afkomstig van de voetbalschool die Radomski samen met oud-teamgenoot bij NEC, Andrzej Niedzielan, runt. De namen van de andere proefspelers worden dinsdag bekend.



Fleuren traint mee

Niels Fleuren zal ook op het trainingsveld staan, ondanks dat de linksback niet in aanmerking komt voor een nieuw contract. "Hij heeft aangegeven dat hij graag mee wil trainen om fit te blijven. Misschien blijft hij uiteindelijk wel als amateur of komt er nog een club voor hem", aldus Korte. "Hij heeft het in ieder geval goed naar zijn zin hier in het noorden en datzelfde geldt voor zijn vrouw, die een prima baan heeft gevonden."



Aslan, Türk, Huisman, Frank Olijve en Siekman

Deniz Aslan, Oguzhan Türk, Kai Huisman, Frank Olijve en Tim Siekman keren niet meer terug bij FC Emmen. Deniz Aslan kreeg enkele weken nog wel een aanbieding van FC Emmen, maar legde deze naast zich neer.



Hutten te duur

De kans dat aanvaller Lars Hutten naar Emmen komt lijkt onwaarschijnlijk. De club informeerde wel bij de zaakwaarnemer van de oud-speler van onder andere Veendam, Willem II en Fortuna Sittard, maar tot een gesprek kwam het nooit. "Aan zijn eisen kunnen we simpelweg niet voldoen", aldus Korte.



FC Emmen geeft Rozema de ruimte

Sander Rozema komt voorlopig in ieder geval niet in aanmerking voor een contract bij de Drentse club. De 30-jarige middenvelder wil zo dicht mogelijk bij huis revalideren na zijn kruisbandoperatie. "Daarom gaan we in ieder geval voorlopig uit elkaar", laat Korte weten. "Maar laat wel zijn dat we een fitte Sander er graag bij hebben. Pas in december of januari zal hij weer mee kunnen doen met de groepstraining. De deur staat in ieder geval open voor hem."



Voorlopige selectie

Dennis Telgenkamp, Kjell Scherpen, Josimar Lima, Gersom Klok, Youri Loen, Cas Peters, Henk Bos, Glenn Bijl, Joris Vroest, Nick Bakker, Stef Gronsveld, Mario Bilate, Jeroen Veldmate, Alexander Bannink en Willem Huizing en Omran Haydary.



Eerste training

De eerste training wordt woensdag om 10.30 uur afgewerkt in het stadion. De eerste wedstrijd speelt FC Emmen vrijdagavond, tegen buurman vv Emmen. Het duel op sportpark Meerdijk begint om 19.00 uur.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden