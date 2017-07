Aanvoerder Sander Rozema sluit boek FC Emmen: nooit zo teleurgesteld geweest

VOETBAL - Hij heeft naar eigen zeggen vier jaar lang in 95 competitieduels zijn stinkende best gedaan voor de club en voor de fans, maar het boek FC Emmen is definitief dicht voor Sander Rozema.

De 30-jarige aanvoerder uit Roden voelt zich afgeserveerd door de leiding van de Drentse club. "Ik ben nog nooit zo teleurgesteld geweest in mensen.""Ik weet dat de voetbalwereld hard is. Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee, maar de manier waarop FC Emmen met mij is omgegaan is gewoon onmenselijk", aldus Rozema. "Ik las op jullie site dat de club een fitte Sander Rozema zeker kan gebruiken, maar die toezegging heb ik niet gekregen. Sterker nog, er is met geen woord over de toekomst gesproken."Rozema speelde zijn laatste wedstrijd in de hoofdmacht van de Drentse club eind oktober van het vorig jaar. Knieproblemen zetten hem na het duel tegen FC Dordrecht buitenspel. Aanvankelijk leek rust dé remedie, maar die mening werd eind maart herzien. Een voorste kruisbandoperatie was noodzakelijk en daarmee werd er ook meteen een streep gezet door 2017.Voor Rozema was de blessure dubbel pech, want zijn contract bij FC Emmen liep aan het einde van het afgelopen seizoen af. "Ik ontving voor 1 april per mail en per post een ontslagbrief. Dat recht heeft de club natuurlijk. Maar ergens vind ik dat de club mij, als aanvoerder, ook had kunnen bellen."De oud-speler van FC Groningen en Veendam vervolgt: Na mijn operatie ontving ik diverse beterschapswensen, maar vanuit de club kwam er geen telefoontje, geen kaartje.. helemaal niets. Enkel een ontslagbrief per post en op de mail. En zelfs dat had ik allemaal niet erg gevonden als er in een gesprek maar concreet met mij zou worden gesproken over de toekomst. Maar dat gesprek kwam niet. Het duurde zelfs vier weken voordat de technisch manager (Jan Korte red.) bij me langs kwam."Het gesprek dat Rozema had met Korte ging volgens de captain ook niet over de toekomst van de middenvelder. "We hebben veel anekdotes uitgewisseld, maar toen Jan vertrok was er voor mij niets duidelijk. Ik lees nu dat ik graag dichtbij huis wil revalideren. Maar dat doe ik al tien jaar. Met die man werkt de club zelfs nauw samen. Nu lijkt het net alsof het allemaal mijn keuze is. Maar dat is een leugen. Ik heb geen keuze. Ik moet fit worden. FC Emmen moet haar verantwoordelijkheid nemen wat betreft de keuzes die er worden gemaakt. Ik heb diverse keren gevraagd hoe ze mijn toekomst zien, maar een eerlijk antwoord was schijnbaar teveel gevraagd. Als ze echt van mening zijn dat ze een fitte Sander Rozema goed kunnen gebruiken hadden ze dat concreet moeten maken in plaats van de bal bij mij neer te leggen."Diep in zijn hart had Rozema gehoopt dat Emmen hem, ondanks zijn blessureleed, iets had geboden als waardering. "Al was het maar de auto om iedere keer straks naar de training te komen als ik weer op het veld mag staan. Maar geloof me, ook als de club eerlijk had gezegd dat ze eerst willen afwachten gezien mijn fysieke gesteldheid dan had ik er begrip voor. Dan had ik alles op alles gezet om weer terug te komen in de hoofdmacht van FC Emmen. Nu niet."Dit weekend nam hij, per telefoon, al afscheid van een aantal mensen binnen de club. "Ik heb onze materiaalman en onze fysio bedankt voor de fijne jaren." Een officieel afscheid hoeft Rozema niet meer. "Daar zit ik helemaal niet op te wachten, al spijt het me wel voor de supporters. Ik heb me altijd enorm gewaardeerd gevoeld en ook in de periode dat ik niet inzetbaar was voelde ik de steun. Hen had ik zeker willen bedanken, maar wellicht kan ik dat bij deze doen."FC Emmen-directeur Wim Beekman had geen behoefte om op de woorden van Sander Rozema te reageren.