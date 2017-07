Edelhert is welkom 'maar dan moet er wel een hek omheen'

ASSEN - Al jaren wordt erover gesproken om edelherten naar het Drents-Friese Wold te halen en even leek het bijna zo ver te zijn. Maar landbouworganisatie LTO en andere partners, zoals de gebiedseigenaren en RECRON, de koepelorganisatie van recreatieondernemers, kunnen het niet eens worden over de voorwaarden.

Volgens Natuurmonumenten en RECRON heeft de LTO een veto uitgesproken tegen de komst van herten naar Drenthe. LTO bestuurder Jan Bloemerts zegt juist dat dat niet zo is."Als LTO hebben wij, juist tegen de wens van sommige boeren in, gezegd dat edelherten best welkom zijn in Drenthe, maar dan willen we wel dat ze binnen een omheining lopen." Dat laatste wil Natuurmonumenten niet.Binnen een zogenoemde stuurgroep praten de provincies Drenthe en Friesland, vier gemeenten, Recron, Recreatieschap Drenthe, gebiedseigenaren en LTO over de komst van de dam- en edelherten."Toen de afspraken nog niet duidelijk waren, hebben wij 'nee' gezegd tegen de komst van de edelherten", erkent Jan Bloemerts. "Maar daarna heeft de voorzitter van de stuurgroep goed onderzocht waar de mogelijkheden wel lagen. En daarom lag er vorige week donderdag een voorstel waarbij gekozen kon worden tussen twee opties."De eerste optie was volgens Bloemerts een gebied dat vrijwel niet omheind zou zijn. In de tweede optie is een geheel omheind gebied, waarbij het gedrag van de dieren goed in de gaten gehouden wordt. Als het zonder omheining kan, is dat een mogelijkheid voor de toekomst."De LTO wil best meewerken aan die tweede optie, net als diverse andere leden van de stuurgroep. Maar dat wil Natuurmonumenten niet", zegt Bloemerts. "Wij willen hier graag over verder praten, maar het ligt nu bij de stuurgroep."