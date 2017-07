Drenten in de Tour: 'Met Richie Porte hebben we een van de favorieten in huis'

BARGER-OOSTERVELD - Afgelopen zaterdag is de Tour de France weer begonnen. Drie weken lang rijden wielrenners honderden kilometers om uiteindelijk te finishen in Parijs.

Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.Zo ook soigneur Frits van der Heide uit Barger-Oosterveld, hij is mee met de BMC-ploeg. "Ik ben de hele dag bezig met de verzorging van de coureurs. De lunchpakketjes maken, de bidons maken, inkopen doen, kleding wassen en natuurlijk de massages van de renners na de koers. Je bent van 's morgens 7.00 tot 's avonds 20.00 uur bezig.""Zo gauw als je thuis bent, ben je bekaf", zegt hij. "We hebben de lat behoorlijk hoog gelegd, want met Richie Porte hebben we toch een van de favorieten in huis", zegt hij over zijn ploeg, BMC."Het gaat tot nu toe goed met BMC", vindt Van der Heide. "We zijn vrijwel zonder valpartijen het weekend doorgekomen. En Stefan Küng, een jongen van 23, heeft het heel goed gedaan in de eerste etappe in zijn eerste Tour. Hij greep net naast het geel." Stephan Küng had de tweede tijd in de tijdrit. Dat was wel goed voor de witte trui, de trui voor de beste jonge renner.De renners fietsen vandaag van Verviers naar Longwy. Onderweg komen ze een tussensprint ter hoogte van Wingrange, en vijf cols tegen. Drie van de vierde categorie en twee van de derde categorie.Wil jij ook winnen in de tour, maar kun je niet zo goed koersen? Doe dan mee aan onze Facebookactie . Raad jij hoe lang de winnaar erover doet om de finish te bereiken? Dan win je twee VIP-kaarten voor de Gouden Pijl Emmen 2017 in Emmen. Ook maken alle dagwinnaars kans op de hoofdprijs: een fiets. Je kunt vandaag meedoen van 8.00 tot 12.30 uur. Alle antwoorden die daarna binnenkomen tellen niet meer mee.