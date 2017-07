Carbage Run van start: 'Zonder ledverlichting op je dak tel je niet mee'

MEPPEN - "Alles kan en alles mag. De hele week van huis en gezelligheid met 550 teams." Dat is waar de Carbage Run om draait volgens een van de Drentse deelnemers.

Vanochtend rond negen uur 'schoot' ondernemer Hennie van der Most de ruim 1.500 deelnemers van de 21ste editie van de Carbage Run weg bij zijn attractiepark in het Duitse Meppen.



Naar Litouwen

De Carbage Run, die een winter- en een zomereditie kent, bestaat sinds 2009 en startte in het verleden onder meer vanuit Erm en Hardenberg. Dit jaar doen 550 teams mee. Zij moeten met gepimpte auto's die maximaal 500 euro mochten kosten, vrijdag Litouwen bereiken. Vandaag rijden ze tot de grens met Polen.



Koelkast op het dak

Waar in het verleden vooral zwaailichten op het dak een hit waren, geldt dat nu voor led-verlichting. "Zonder ledverlichting op je dak tel je niet mee", grapt organisator Bram Eigenraam.



Maar de meeste teams hebben veel meer op hun dak. Zo is er een auto compleet met picknickbank en koelkast erop geknutseld. Bier drinken bovenop je auto; waarom niet?



Uitdaging

Volgens Eigenraam kwamen de meeste deelnemers aan de roadtrip door Europa gisteren al aan in Meppen. Zij logeerden op de speciale Carbage Run-camping. "Vanwege meerdere omleidingen rondom Meppen hadden de deelnemers vanochtend wat moeite om hier te komen."



Eigenraam: "Zij hadden gelijk de eerste goede uitdaging. Maar ja, als je dit niet kunt vinden, heb je de rest van de week helemaal een groot probleem."