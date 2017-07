N34 tussen Ommen en Hardenberg weer open na ongeluk [update]

De bestuurder van de auto raakte gewond (foto: Van Oost Media)

HARDENBERG - Op de N34 is vanmorgen tussen Ommen en Hardenberg een ongeluk gebeurd. De weg was in beide richtingen dicht, maar is inmiddels weer vrij.





De bestuurder van de auto is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij.



De politie was bezig met een onderzoek. Het verkeer werd omgeleid via de Hessenweg.



