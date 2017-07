Geldautomaten Zuidwest-Drenthe 'ineens' gesloten vanwege kans op plofkraken

HOOGEVEEN/DWINGELOO - "De Rabobank sluit ineens de enige pinautomaat in Dwingeloo; lekker midden in toeristenseizoen." Een reactie vanuit het dorp op de plotselinge sluiting van de geldautomaat aan de Brink in het dorp.

Niet alleen in Dwingeloo sloot de Rabobank afgelopen vrijdag plotseling de automaat; dat gebeurde ook in Hoogeveen aan de Nije Nering en in Vledder aan de Dorpsstraat. Inwoners zijn er op zijn zachtst gezegd niet blij mee."De veiligheid heeft ons doen besluiten de pinautomaten te sluiten", zegt directeur Hans van der Werff van de Rabobank Zuidwest-Drenthe. Hij kan zich de woede en onbegrip in van inwoners wel voorstellen. "Het gaat om de veiligheid van gebruikers en omwonenden."De sluiting van de automaten is een direct gevolg van het risico op plofkraken, legt Van der Werf uit. Normaal gesproken gaat de bank, als er plannen zijn een pinautomaat te sluiten, van tevoren in overleg met organisaties als Dorpsbelangen. Daar was volgens Van der Werff nu geen tijd voor. "We vonden het onverantwoord ze een week langer open te houden", zegt hij.De directeur kan verder niets zeggen over waarom dat onverantwoord zou zijn. "Maar het komt inderdaad heel ongelukkig uit nu, in de vakantieperiode. Buiten gewoon vervelend."Met bezuinigingen heeft het sluiten van de automaten niks te maken, zegt de directeur. De bank gaat op zoek naar alternatieven voor de gesloten geldautomaten, maar die zijn niet zomaar gevonden, verwacht Van der Werff. "Dat vergt onder meer locatieonderzoek en vergunningen moeten worden aangevraagd."Wel is hij vanochtend meteen begonnen met het zoeken naar nieuwe plekken voor geldautomaten. Of de pinautomaat in Aalden vrijdag ook gesloten is vanwege de veiligheid, is niet duidelijk.