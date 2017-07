Nathalie Kramers nieuwe bestuurder Jeugdbescherming Noord

Nathalie Kramers (foto: Jeugdbescherming Noord)

ASSEN - Jeugdbescherming Noord heeft vanaf 18 september een nieuwe bestuurder; Nathalie Kramers volgt Wieteke Beernink op.

Nathalie Kramers (51) werkte tot 2015 bij de politie in Noord-Nederland. Ze was onder andere korpschef van Friesland. Sinds 2009 is ze als toezichthouder bij diverse organisaties ook betrokken geraakt bij zorg en onderwijs.



Het beschermen en versterken van kwetsbare kinderen en gezinnen ziet Kramers als een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Jeugdbescherming Noord bestaat uit twee onderdelen: een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen in Groningen en Drenthe en Veilig Thuis Groningen.



Wieteke Beernink, die Jeugdbescherming Noord verlaat, begint op 1 augustus als lid van de Raad van Bestuur van Accare kinder- en jeugdpsychiatrie.