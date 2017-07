Stelling: In elk dorp moet een pinautomaat zijn

ASSEN - De laatste tijd worden veel pinautomaten gesloten uit angst voor plofkraken. Een maand geleden was dat vooral in Zuidoost-Drenthe het geval. Vrijdag sloot de Rabobank pinautomaten in Dwingeloo, Hoogeveen en Vledder.

Inwoners balen van de sluiting, maar volgens de bank is het noodzakelijk voor de veiligheid van gebruikers en omwonenden.Nu veel mensen vrijwel overal kunnen pinnen of contactloos kunnen betalen, kun je je afvragen of het nog nodig is dat elk dorp een pinautomaat heeft. Wat vindt u daarvan?