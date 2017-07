Stel uit Coevorden bestraft voor oplichting en witwassen

De vrouw bestelde onder meer schoonmaakspullen, maar betaalde ze niet (foto: ANP Xtra/Koen Suyk)

ASSEN/COEVORDEN - De rechter in Assen heeft een 35-jarige vrouw uit Coevorden bestraft met een werkstraf van tachtig uur. De vrouw heeft twee groothandelaren opgelicht door onder meer een stofzuiger, schoonmaakmiddelen en een zwembad te bestellen zonder te betalen.

Haar 44-jarige partner moet voor witwassen zestig uur werken. Hij profiteerde volgens de rechter mee van de gestolen spullen.



In de war

De vrouw bestelde de goederen en gebruikte bedrijfsgegevens van haar zwager, die een eigen bedrijf heeft. De zwager ontving de rekeningen en aanmaningen. Hij stapte naar de politie.



Agenten gingen naar het adres van de Coevordense, waar de spullen waren afgeleverd. Ze bekende. Ze was psychisch in de war, zei ze en had het niet expres gedaan. De rechter vond dat wel degelijk sprake is van opzet.



Witwassen

Haar partner waste zijn handen in onschuld. Hij wist naar eigen zeggen niets van de bestelpraktijken van zijn vrouw. Onzin, meende de rechter. De man had zich op zijn minst kunnen afvragen hoe die spullen in het huis waren gekomen en hoe die waren betaald.



Het stel is eerder voor verduistering en oplichting veroordeeld.