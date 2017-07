Rijdt er straks een stoomtrein van Stadskanaal naar Gieten?

De stoomtrein van de STAR op station Stadskanaal. (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) De historische spoorbrug in de opgebroken spoorlijn tussen Gieten en Gasselte. (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

ASSEN/GIETEN - De provincie Drenthe steunt een onderzoek naar de haalbaarheid van de heraanleg van de spoorlijn Stadskanaal - Gieten. Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal wil de spoorlijn opnieuw aan laten leggen, omdat de stoomtrein mogelijk moet verdwijnen van haar eigen spoorlijn tussen Stadskanaal en Veendam.

De stoomtrein van de STAR zou dan deels kunnen 'verhuizen' naar Drenthe.



Gedeputeerde Henk Brink wil wel geld uittrekken voor het onderzoek, maar dan moet eerst duidelijk zijn dat er ook geld beschikbaar komt voor de heraanleg. "Een stoomtrein zou een prachtige aanvulling van het toeristisch aanbod zijn op de Hondsrug" zegt Brink.



STAR-voorzitter Pieter Hofstra is blij dat Drenthe onderzoek wil doen. "Los van de dreiging dat we een groot deel van onze eigen spoorlijn kwijtraken kunnen we op de Hondsrug veel meer toeristen in onze treinen krijgen dan in alleen in Oost-Groningen."



Waarom moet de STAR misschien verhuizen?

De provincie Groningen wil in de toekomst de spoorlijn Veendam - Stadskanaal weer geschikt maken voor normaal reizigersvervoer. Nu rijdt alleen de stoomtrein op dat traject en de spoorlijn is in eigendom van de STAR. Groningen wil dat het baanvak wordt omgebouwd tot hoofdspoorlijn.



Volgens STAR-voorzitter Pieter Hofstra is het voor de museumorganisatie niet mogelijk om aan de veiligheids- en opleidingseisen van een hoofdspoorlijn te voldoen. Ook financieel kan de STAR dat niet trekken, omdat de treinbeveiliging veel geld kost. Daarom pleit Hofstra voor heraanleg van de spoorlijn naar Gieten. "Die aanleg kan relatief simpel, want de basis van de spoorlijn ligt er nog. Het gaat dan om een eenvoudige onbeveiligde spoorlijn."



Wie moet dat betalen?

Het geld voor de aanleg zou volgens de STAR-voorzitter moeten komen uit de pot met geld die de provincie Groningen heeft voor de ombouw van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal. In die pot zit een kleine 70 miljoen euro. De Drentse gedeputeerde Brink oppert dat misschien een deel betaald kan worden uit de verkoop van de STAR-spoorlijn aan de provincie Groningen.



Of de STAR wél tussen Stadskanaal en Veendam kan blijven rijden, ligt dus aan de status die die spoorlijn krijgt. Behalve hoofdspoor is ook lokaal spoor of bijzonder spoor mogelijk en dan kan de museumstoomtrein gewoon blijven rijden. De provincie Groningen is met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur in gesprek over wat voor een soort spoorlijn het moet worden. Bij hoofdspoor is het rijk financieel verantwoordelijk, bij lokaal of bijzonder spoor de provincie.



'Verhuizing naar Drenthe nog niet aan de orde'

Voor de Groningse gedeputeerde Fleu Gräper van vervoer is de 'verhuizing' van de museumstoomtrein van de STAR van Groningen naar Drenthe nog niet aan de orde. "Wij zetten inderdaad in op de status hoofdspoor tussen Veendam en Stadskanaal maar dan wel met de mogelijkheid voor de STAR om daar te kunnen blijven rijden. Dat is ingewikkeld, maar we zijn nog met het ministerie en ProRail aan het onderzoeken of er zowel gewone personentreinen als museumtreinen tegelijk kunnen rijden."



Gräper wil niet vooruitlopen op een mogelijke bijdrage van de provincie Groningen voor heraanleg naar Gieten als de STAR toch van haar eigen spoorlijn zou moeten verdwijnen.



Als het spoor naar Gieten toch opnieuw wordt aangelegd, dan loopt dat in de toekomst van Gieten, via Gasselte en Gasselternijveen naar Stadskanaal.

Door: Serge Vinkenvleugel