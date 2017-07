Europees Kampioene obstacle run naar WK in Canada

Corien Jansen zette de wedstrijd in Biddinghuizen op haar naam (eigen foto)

NIJEVEEN/BIDDINGHUIZEN - Twee keer binnen een jaar Europees Kampioen obstacle run worden; dat kan niet iedereen zeggen. Corien Jansen uit Nijeveen is er best trots op. De volgende stap voor haar is het WK in Canada.

De Nijeenveense won begin vorige maand de uitputtingsslag in het Duits Frankfurt en afgelopen weekend zette ze die in Biddinghuizen ook op haar naam.



Erg zwaar

"Afgelopen zaterdag was het erg zwaar. Het was regenachtig, waardoor veel hindernissen erg glad waren. Ook viel het me op dat er veel obstakels waren waarbij je alleen je armen kon gebruiken. Van de 51 waren dat er 25", zegt Jansen.



Rennen, klimmen en slingeren

Het parcours in Biddinghuizen was 16 kilometer lang en Jansen deed er 2 uur en 40 minuten over om de finish te bereiken. De tweede vrouw kwam een kwartier later binnen. De dames moesten onder meer door modderige sloten rennen, over schuttingen klimmen, aan stokken slingeren en lopen met een zandzak van twintig kilo. Ook moesten ze onder bomen doorkruipen.



WK

Hierna gaat ze trainen voor het wereldkampioenschap dat in oktober in Canada wordt gehouden. "Maar ik doe het eerst even rustig aan om bij te komen. Er zijn wat minder wedstrijden in deze periode, dus dat komt mooi uit."