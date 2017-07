Werkstraf na wietteelt voor medicinale olie

De wiet werd gebruikt voor medicinale olie (archieffoto: Persbureau Meter)

EMMEN - De rechter heeft een 34-jarige man uit Emmen voor het kweken van hennep een werkstraf van vijftig uur opgelegd. Hiervan zijn dertig uur voorwaardelijk.

Wietlucht

In de woning van de man werd op 3 februari 70 gram hennep en ruim anderhalve kilo natte henneptoppen aangetroffen. De buren hadden geklaagd over een sterke wietlucht en de politie gebeld.



Auto-ongeluk

De man kweekte hennep voor eigen gebruik. Hij kreeg zes jaar geleden een ernstig auto-ongeluk en kampt sindsdien met hevige pijn in zijn schouder. De voorgeschreven medicatie hielpen niet, zei hij. Hij maakte sindsdien wietolie en dit leek te helpen.



De officier eiste een werkstraf van vijftig uur. De rechter hield rekening met de bijzondere omstandigheden. "Ik geloof de reden die u had om hennep te kweken. Maar dit is niet straffeloos. Het kweken van zoveel hennep is strafbaar" en hij verlaagde de straf door van de vijftig uur, dertig uur voorwaardelijk te maken.