Ouderen op rondreis door Emmen: 'Herinneringen aan vroeger ophalen'

EMMEN - Vier bussen vol zorgbehoevende ouderen rijden komende donderdag rond in de gemeente Emmen.

De 160 ouderen gaan op culturele rondreis door de gemeente, om herinneringen aan vroeger op te halen.Volgens Andre Belt van Treant Zorggroep is het een hele operatie: "We hebben nog niet eerder gedaan. Alle ouderen zijn zorgbehoevend, dus het is lastig om op pad te gaan."Om half elf vertrekken alle vier de bussen, onder meer vanuit zorgcentrum De Holdert, naar verschillende locaties.De ouderen blijven het grootste deel van de toer in de bus zitten. "Het in- en uitstappen alleen al duurt drie kwartier. Dus het is een hele operatie", verklaart Belt.In de bus krijgen ouderen bij de Kleine Rietplas een muzikaal optreden, in Emmer-Compascuum bij de molen wordt er gedicht en bij De Schans in Emmerhout wordt er een theaterstuk in de bus opgevoerd. In het Veenpark gaan ze uit de bus voor de lunch.De culturele rondreis is een van de activiteiten voor ouderen die georganiseerd worden in het kader vanDat is een project van de gemeente Emmen samen met de Kunstbeweging, Zorggroep Treant, Kunst & Cultuur Drenthe en Welzijnsgroep Sedna, omdat Emmen twee jaar lang uitgeroepen is tot Leeftijdsvriendelijke Culturele Gemeente."We zijn een van de vijf gemeenten die daar de komende twee jaar aandacht voor vragen", vertelt cultuurwethouder Robert Kleine (CDA). Eind 2018 wordt door een jury bekendgemaakt wat de meest leeftijdsvriendelijke gemeente is.Veel activiteiten worden door de organisatoren in de zorginstellingen zelf georganiseerd. De culturele rondreis van donderdag is de eerste activiteit buiten het verzorgingstehuis. "De ouderen komen niet vaak het tehuis uit, dus ze hebben er ontzettend veel zin in", aldus Belt.