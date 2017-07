Dwangsom van miljoenen dreigt voor NAM

De NAM in Assen (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

ASSEN/DEN HAAG - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hangt een fikse dwangsom boven het hoofd. Het Asser bedrijf heeft een studie over de effecten van gaswinning onder de Waddenzee ingeleverd die door de Inspecteur-generaal der Mijnen (IGM) als onvoldoende is beoordeeld.

De NAM krijgt tot 31 oktober de tijd om een beter onderzoek in te leveren. Als dat niet lukt gaat de dwangsom lopen, die kan oplopen tot maximaal 3 miljoen euro.



Bodemdaling op lange termijn

"De IGM gaat over tot deze dwangmaatregel, omdat hij vindt dat de studie die begin dit jaar is ingediend, echt voldoende had kunnen en moeten zijn", aldus een verklaring van de Staatstoezicht op de Mijnen.



De studie is nodig om de effecten van gaswinning op de bodemdaling op lange termijn te kunnen voorspellen. Als die effecten negatief of onzeker zijn kan de minister van Economische Zaken de gaswinning aanpassen of stopzetten.