Emmen zoekt persoonlijke verhalen voor nieuwe audioroute

Onder andere de wijk Angelslo krijgt een audiotour (foto: Google Streetview)

EMMEN - In zes dorpen of wijken in de gemeente Emmen wordt de komende twee jaar een audioroute opgezet onder de naam WijSzijn.

Voorbereidingen van de audiotour worden nu getroffen in Zwartemeer en de Emmer wijk Angelslo. De Kunstbeweging, die het project opzet en faciliteert, organiseert bijeenkomsten waar inwoners verhalen voor in de audiotour kunnen vertellen.



Verhalen van vroeger en nu

"We hebben het dan met hen over de verhalen die ze vertellen en over welke verhalen een wijk of dorp nodig heeft", legt Suzanne Kleine van De Kunstbeweging. "Daarna filteren nemen we de verhalen op."



Het doel van de verschillende audiorondleidingen is om jong en oud met elkaar te verbinden. "Wij zouden het heel leuk vinden als het gesprek met de wijk of het dorp op gang komt. En dat jong en oud het met elkaar hebben over hoe je de wijk gebruikt: wat zijn leuke dingen die vroeger en nu gebeuren?"



Ambassadeurs van de wijk

Alle verhalen worden op de website van WijSzijn gepubliceerd, die vrijdag online gaat. "Daar staan uiteindelijk alle routes op. Die kun je dan ook op je telefoon afspelen of downloaden, op een MP3-speler zetten en alle locaties bij langs gaan."



De Kunstbeweging is in 2017 en 2018 actief bij het project, maar het is de bedoeling dat de verhalen ook na 2018 blijven komen. "We willen ook dat mensen uit de wijk ambassadeurs worden van de route. Dat zij verhalen blijven verzamelen en toevoegen, zodat wij niet de onmisbare schakel zijn", zegt Kleine.



Naast Zwartemeer en Angelslo is er ook vanuit Schoonebeek interesse voor een audioroute. In welke drie andere wijken of dorpen een audioroute komt, is nog niet bekend. Eind dit jaar moet de eerste audioroute te horen zijn.



Lang Leve Kunst

WijSzijn is een onderdeel van het project Lang Leve Kunst, waarin verschillende culturele activiteiten voor groepen ouderen georganiseerd worden. De gemeente Emmen is twee jaar lang een van de vijf Nederlandse gemeenten die zichzelf Leeftijdsvriendelijke Culturele Gemeente mag noemen. In totaal is er 100.000 euro mee gemoeid. Eind 2018 wordt bekend gemaakt welke gemeente het meest 'leeftijgsvriendelijk' is.

