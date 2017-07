Winnaar Slag om Norg: Het was niet de bedoeling dat ik zou rijden [video]

foto: Vermeersch wint Slag om Norg (foto: Jan Anno Boonstra)

WIELRENNEN - Gianni Vermeersch (24) uit het Belgische Roeselare won gisteren de zesde editie van de Slag om Norg. Maar het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat hij van start zou gaan in Drenthe.

Op het laatste moment moest hij wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel vervangen. Van der Poel koos op de valreep voor de mountainbikewedstrijd in Andorra, waardoor er ruimte kwam voor Vermeersch.



"Het was niet de bedoeling dat ik hier aan de start zou staan. Ik had net de hele week rust gehad. Ik was ineens de vervanger van Mathieu en dat was wel heel plezant. Mathieu zou hier ook een grote kans maken, dus dan is het wel leuk om het hier af te maken", laat Vermeersch leten. Het was voor de veldrijder z'n eerste grote overwinning op de weg.

Door: Karin Mulder