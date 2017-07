Drenthe heeft meeste jongeren met een uitkering

ASSEN - In Drenthe en Friesland wonen relatief gezien de meeste jongeren met een uitkering. In beide provincies heeft 8 procent van de 15- tot 27-jarigen een uitkering.

Dat is twee procent boven het landelijk gemiddelde, volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).In het onderzoek zijn zowel de jongeren met een bijstandsuitkering en een WW-uitkering als die een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid hebben meegeteld. Landelijk gezien daalde het aantal uitkering-ontvangende jongeren ten opzichte van het jaar ervoor.In totaal zijn er ongeveer 152.000 jongeren in Nederland die een uitkering ontvangen. De helft daarvan ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WAJONG.De Drentse gemeente waar relatief de meeste jongeren met een uitkering wonen is Emmen. Daar heeft iets meer dan 10 procent een uitkering. De Wolden zit met een kleine 4 procent ruim onder het Nederlands gemiddelde. Ook in Drenthe hebben van de jongeren met een uitkering de meesten een arbeidsongeschiktheidsuitkering of WAJONG.Het noorden van Nederland scoort in het algemeen hoog op jeugd die een uitkering ontvangt. De gemeenten met relatief de meeste uitkeringen liggen allen in Oost-Groningen. In de Randstad en het midden van het land hebben jongeren het minst vaak een uitkering.