Nieuwe plannen voor Stefanuskerk Beilen moeten nu wel doorgang vinden

BEILEN - De nieuwe plannen voor de Stefanuskerk in het centrum van Beilen zijn vanmiddag gepresenteerd. Na een grondige renovatie moet de kerk dienst gaan doen als cultureel podium voor Beilen en omgeving.

In 2009 zijn de plannen ook aan de gemeente voorgelegd, maar vonden toen geen doorgang.Volgens Jan Drogt van stichting Stefanuskerk zijn de plannen nu concreter, beter en moet de gemeente er minder een probleem van maken dan acht jaren geleden.Onlangs is al begonnen met de renovatie van de vijf eeuwen oude kerk. Onder andere de draagbalken zijn toen vervangen. Om de kerk weer volledig te herstellen moet er nogal wat gebeuren. Het dak moet gerepareerd worden en ook de gevel heeft flink aandacht nodig, volgens de stichting.Ook het in 2009 geplande bijgebouw om de kerk te optimaliseren als cultureel podium, moet in de huidige plannen doorgaan. Het gebouw moet zorgen voor een aantal faciliteiten die de kerk niet heeft, zoals toiletten en een cateringgelegenheid."Het is een gebouw dat wordt gekoesterd door de bevolking", vertelt Drogt. En dat moet ook wel, want voor de restauratie van het orgel, dat ook bij de plannen hoort, zijn heel wat vrijwilligers nodig. "Het is het enige monumentale pand van enige omvang in Beilen", vertelt Drogt.Volgens hem hoeven mensen niet bang te zijn dat het kerkelijke karakter sneuvelt met de huidige plannen. "We gaan de eer en de uitstraling van het gebouw zo goed mogelijk in stand houden."Het is nu aan de gemeente om de plannen van de stichting te beoordelen.