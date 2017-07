Studenten Drenthe College fietsen 160 kilometer voor goed doel

De studenten van het Drenthe College haalden 1300 euro op met hun sponsoracties (Foto: Berdien Lovers / Drenthe College

ASSEN - Studenten verpleegkunde aan het Drenthe College hebben vandaag 160 kilometer gefietst voor de Make A Wish Foundation. De leerlingen haalden in totaal 1.300 euro op met hun sponsoractie.

Vanuit Assen gingen zo'n vijftien studenten en twee leraren van start voor een fietstocht langs de andere vestigingen van het Drenthe College. Via Meppel en Emmen fietsten de leerlingen en docenten na een rit van acht uur Assen binnen.



Half jaar lang acties

"We zijn al een half jaar bezig met allerlei acties voor Make A Wish, zoals auto's wassen en een zumbales. De fietstocht was de grote eindactie", vertelt studente Sandra Albring. In totaal leverden de acties tenminste 1.300 euro op. "Maar dat wordt waarschijnlijk nog meer want we konden nog niet zien wat er precies gestort is", zegt Albring.



Met het groepsgevoel van de studenten zit het in ieder geval wel goed. Onderweg besloten andere studenten ook de fiets te pakken en met hun schoolgenoten mee te fietsen. Albring: "Halverwege stapten andere klasgenoten spontaan op de fiets om de laatste 75 kilometer mee te fietsen."



Volgend jaar weer?

Bedrijven en andere instellingen uit de provincie sponsorden de fietsende studenten met onder meer eten, tafels en een start/finishboog. Albring: "We zijn alle sponsoren erg dankbaar. We hebben nog geen plannen, maar we willen volgend jaar misschien weer acties gaan houden."